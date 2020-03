V Bohumíně myslí i přes koronavirus na letní provoz školek

V létě by v Bohumíně měla fungovat minimálně vždy jedna mateřinka. Foto: Pavel Čempěl

Mateřinky v Bohumíně by i letos v létě měly být v provozu, a to opět ve střídavém režimu. Fungovat by v pracovní dny měla ve městě vždy minimálně jedna školka tak, aby rodičům pomohla s hlídáním jejich dětí v průběhu celých prázdnin.