Uzavření farmářských trhů zlikviduje dva z pěti farmářů. Asociace volá po znovuotevření

Podpora českých farmářů společně s přijetím důsledných bezpečnostních opatření pro ochranu zdraví zákazníků i prodávajících – to jsou priority provozovatelů farmářských trhů v Česku, kteří museli svou činnost ze dne na den ukončit. Nyní žádají, aby bylo konání trhů opět povoleno.

„Pokud stát ponechá otevřené prodejny potravin a zakáže provoz farmářských trhů, je tím významná skupina producentů, především rodinných farem, diskriminována. Chceme, aby se farmářské trhy na základě nového bezpečnostního plánu, který jsme už v pondělí 23. března poslali datovou schránkou ministru zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi a hlavní hygieničce Jarmile Rážové, začaly konat co nejdříve. Zároveň jsme ministru zdravotnictví zaslali otevřený dopis, ve kterém vysvětlujeme důvody, proč chceme, aby byly trhy opět otevřeny. Primárně nám jde samozřejmě o zdraví našich zákazníků, myslet ale musíme i na odbyt našich farmářů, pro některé bude uzavření farmářských trhů likvidační. Proto jsme vytvořili bezpečný koncept prodeje potravin na farmářském trhu během koronakrize, který zachovává vysoké hygienické standardy a je méně rizikový než například nákup v supermarketu,“ řekl Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť České republiky.

Zmizí občerstvení, posezení i pouliční umělci. „S ochranným konceptem bychom začali na menších trzích, tedy v Praze na Heřmaňáku a Kubáni. Na Náplavce pravděpodobně později. Farmáři by nabízeli výhradně potraviny k odnosu domů. Součástí trhů by v žádném případě nebyl prodej občerstvení, nápojů, zmizí posezení i buskeři. Na Náplavce počítáme namísto 90 stánků s 15 až 20. Rozestupy mezi zákazníky bychom řešili páskou vyznačenou na zemi a také místním dozorem. Případně i lehkým plastovým oplocením prostoru, jímž bychom vymezili cestu tak, aby k pultu lidé přistupovali po jednom. Mimo to spoléháme na disciplínu samotných spotřebitelů,“ popsal nový systém farmářských trhů Jiří Sedláček.