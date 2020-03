Ukrývá Křížový vrch na jižním Plzeňsku odkaz Keltů?

„Dávná minulost je zvláštní a staví Křížový vrch do určité paralely s Řípem. To, co podle pověsti proběhlo tam, se ovšem zde stalo dříve, asi v roce 800 před Kristem. Je to zajímavé proto, že jde o počátek doby halštatské, považovaný za dobu příchodu Keltů do Čech… Na Křížovém vrchu došlo patrně tehdy k významné pozitivní události za účasti většího počtu lidí, kteří přišli zdaleka, hledajíce nová sídla. Bylo to jakési kultovní zasvěcení, směřované k Matce Zemi,” uvedl psychotronik Pavel Kozák v knize Tajemná místa Plzeňska.