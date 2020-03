Tři karatisté dovezli z Polska sedm medailí

V disciplíně kata vybojovala bronzovou medaili N. Kandalíková v kategorii do 7 let včetně, v disciplíně kumite-fantom (soutěž dovedností kumite proti válci) vybojovala dvě stříbrné medaile, a to do 7 let a v kategorii 8-9 let. K. Kandalík vybojoval v kategorii 12-13 let kata 7. místo a bronzovou medaili ve stejné věkové kategorii kumite-fantom.