Transfuzní služba Agel v Šumperku odstartovala přípravy přelomového projektu

„Naše dárcovská základna je velmi ukázněná, a zatímco jinde dobrovolníků ubývá, my s radostí zaznamenáváme rostoucí trend. I proto jsme se přiklonili ke stěhování do vlastního objektu a současnou dvoupodlažní vilku vyměníme za čtyřpatrovou budovu s velkorysými prostorovými dispozicemi,“ vysvětlil Ing. Kokeš s tím, že prvním důležitým krokem celého projektu byl pečlivý výběr nové budovy.

„Vybírali jsme tak, aby změna adresy byla pro naše dárce co nejmenší komplikací. Zároveň jsme dbali na to, aby nová budova splňovala kritéria pro další rozvoj našeho centra. Do budoucna chceme dárcovskou základnu dále rozšiřovat. Před sebou však máme ještě mnoho práce. Na podzim bude odstartována první etapa stavebních prací, které budou plynule pokračovat až do roku 2025, kdy nám vyprší nájemní smlouva v současných prostorách. Tedy i stěhování proběhne v několika vlnách. Pro dárce se zatím nic nemění, o změnách se dozví v dostatečném časovém předstihu,“ doplnil Ing. Václav Kokeš.