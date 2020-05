Tradice stavění staročeských májů

V předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána staročeskou májku - tradiční symbol jara. Smrček, jedličku, nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, kvítím, pestrými stužkami, pentlemi a fáborky.