Světový den dárců krve ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně podpoří dobrovolníci i fanoušci

„Kometa spolupracuje s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně již několik let, proto byla pomoc téměř samozřejmostí. Heslo Komety zní „Jsme jedna velká rodina". Nyní máme možnost všem ukázat, že fanoušci Komety mají srdce na pravém místě a společně s hudebníky jsou připraveni pomoci těm, kteří to potřebují,” uvedl František Smutný s tím, že pro dárce připravili i malé pozornosti.

První (super)hrdinské i "modrobílé" odběry se v odběrovém centru Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně uskuteční symbolicky pár dní před Světovým dnem dárců krve, a to mimořádně ve čtvrtek 11. černa od 6:15 do 9:45 hodin. Pokračovat budou dále ve standardní odběrové dny – v pondělí a středy od 6:15 do 9:45 hodin. Darovat krev mohou lidé, kteří dosáhli plnoletosti, váží alespoň 50 kg a netrpí žádnou závažnou nemocí.