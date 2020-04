Studentky ze seriálového města pomáhají v nemocnici

Do mostecké nemocnice nastoupily 7. dubna, a to na výzvu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. „Znamená to, že nastoupily povinně,“ sdělila Soňa Valušková, zástupkyně ředitelky instituce s předlouhým názvem Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola.