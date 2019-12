Studenti průmyslovky Hodonín rozebrali svou školu do detailu

Kantorky oboru Stavebnictví zadaly studentům úkol: zdokumentovat stávající stav pavilonu C jejich školy a uchovat jej, jak v papírové, tak v elektronické podobě. Jako přidanou hodnotu měli studenti také vytvořit model školy na školních 3D tiskárnách.

„Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Každá skupina pracovala nejdříve samostatně na příslušném podlaží tak, že jsme mohli vytisknout jednotlivé výkresy daných podlaží, a to v měřítku 1:50, tedy v provedení pro stavební povolení a také vytisknout 3D model podlaží na 3D tiskárně,” uvedla jedna z organizátorek projektu Lenka Benovičová.

„Poslední den jsme jednotlivá podlaží spojili dohromady a vytvořili tak model celé školy. Na začátku práce měla každá skupina svůj soubor, v němž se zobrazovalo pouze jejich podlaží. Pavilon C naší školy má i se suterénem 5 podlaží, tedy souborů bylo celkem pět, ty jsme následně spojili v jeden. Výsledkem práce je tedy jediný soubor s jednotlivými podlažími v příslušných úrovních a vytváří se tak model celé budovy,” dodala Božena Kopecká, další kantorka, bez níž by tento projekt nevznikl.

„Žáci si během projektových dnů vyzkoušeli, co obnáší činnost v architektonickém ateliéru. Svou zadanou práci brali zodpovědně, neboť věděli, že to, co vytváří, není jen nějaká smyšlená stavba, ale že jde o konkrétní budovu a že jimi vytvořené podklady mohou v budoucnu sloužit i projektantům,” říká Božena Kopecká.