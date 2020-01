Střídání stráží. Náchod v přímém souboji sesadil Kolín z čela první korfbalové ligy

Doplatil na oslabení a rozjetého soupeře. Kolín přicestoval k miniturnaji do Sezimova Ústí pouze v osmi lidech a bylo to znát. V prvním utkání mu ještě síly stačily na výhru 24:21 s domácím Táborem, když mu triumf deseti koši zařídila zejména Anna Literová.

V následném utkání však kolínští podruhé v sezoně narazili. Do cesty se jim postavil Náchod B, jehož sestava se příliš neliší od extraligového „áčka“, které v ní rozhodně nehraje druhé housle. Jeho hráči se pomalu adaptovali na extraligové tempo a v prvoligových bojích pak mají logicky navrch. To se stalo i s Kolínem, který ovládli 24:16.

Denisa Kolářová (hráčka, Náchod B): „Všechny zápasy jsou důležité, ale tyhle dva byly extra. Zejména v zápase s Kolínem jsme si byli vědomi toho, že jde o hodně. Hrozně rádi bychom se dostali znovu do finál a každá ztráta nám ho může vzít. Dvě výhry jsou tedy velmi cenné. Proti Kolínu jsme si před duelem rozdali úkoly a všichni je plnili. To nám přineslo vítězství.“

Moc se nenadřeli. Prostějovská rezerva si bez větších patálií došla v Přelouči pro dvě povinné výhry se soupeři ze spodku tabulky a dál nahání vedoucí duo. Aktuálně na šestnáctibodové týmy Náchodu a Kolína ztrácí jen bod. Když už Prostějovu v neděli lehce teklo do bot, jednoduše prostřídal sestavu, která už pak utkání dovedla do vítězného konce. S velkou šířkou kádru si to Hanáci na rozdíl od většiny ostatních celků mohou dovolit.