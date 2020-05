Sportovci využili sobotní sluníčko a šli na golf

„Hřiště na golf zde bylo otevřeno na rekultivovaném území 2. května 2012, letos tedy zahajujeme i za náročných podmínek devátou sezonu. Hřiště je za tu dobu hojně navštěvované z okolí Karviné, Orlové, Stonavy, Havířova i Ostravy. Můžeme řici, podle počtu návštěvníků a sportovců, že v roce 2019 náš sportovní areál navštívilo něco přes 30 000 zájemců. Předpokládáme, že to tak bude i letos,” informoval Pavel Malina, vedoucí Golf Resort Lipina.

Pro aktivní golfisty i lidi, kteří si přijdou zahrát, jsou připravené cvičné plochy, kde mohou zájemci vyzkoušet švih golfovou holí a úder do golfového míčku na vzdálenost až 350 metrů. Jsou připraveny plochy k nácviku krátkých až jemných úderů do golfových jamek.

„Máme dvě golfové hřiště, jedno veřejné hřiště s devíti jamkami a jedno mistrovské hřiště také s devíti jamkami. Pro soutěž s osmnácti jamkami můžeme spojit obě hřiště. Jen na mistrovském hřišti hráči obejdou více než 3 671 metrů a k absolvování někteří udělají až 60 úderů. To už je opravdový výkon. Pokud hrají na 18 jamkovém areálu, je to tak pět hodin sportovního vyžití. Chci upozornit, že vstup do areálu je zdarma,” uvedl Pavel Malina.