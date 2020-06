Sociální sítě jsou příležitostí i výzvou, tvrdí laureáti Novinářské ceny

To, jak se proměnila žurnalistika za uplynulé desetiletí, reflektují při příležitosti letošního desátého výročí nejen samotní držitelé Novinářské ceny, ale i další přední čeští a zahraniční novináři. Spíše než novinařina se proměnil způsob, jakým informace ke svému publiku proudí, shodují se.

„Podstata kvalitní novinařiny byla a je pořád stejná – snaha dostat se na dřeň věcí, férově, ale s maximálním tahem na bránu. Mění se jen vnější okolnosti,“ uvedl Josef Pazderka z Aktuálně.cz a zároveň jeden z laureátů dvou Novinářských cen z let 2012 a 2014.

Novináři naráží zejména na sociální sítě a fenomén tzv. dezinformací. „Výrazně se změnil způsob konzumace mediálního obsahu, a tedy i způsob zpracování a předávání informací. Tento stav zásadně ovlivnily sociální sítě. Díky nim mohou mít velký zásah do publika i informace neověřené, vymyšlené či zavádějící, tedy takové, které by dříve neprošly editoriálním systémem redakcí. Definice novináře byla dříve jasněji vymezena,“ popisuje současnou situaci novinář a rovněž trojnásobný držitel Novinářské ceny z let 2011,2015 a 2016 Lukáš Landa.

Podle Kateřiny Šafaříkové z Respektu a držitelky Novinářské ceny za rok 2018 se tím, kdo šíří a zprostředkovává informace, v dnešní době může stát téměř každý. Zároveň upozorňuje, že se role nových médií někdy přeceňuje.

„Vlastnictví mobilu ještě z člověka novináře nedělá. V základu naše práce zůstává stejná – být zvídavý, ověřovat informace, jít do terénu. Technologie nám umožnily být u dění na druhém konci světa a o to důležitější je oddělit to podstatné od balastu a srozumitelnou formou to předat dál,“ dodává Šafaříková.

Alena Pániková z Tlačovo-digitálne rady Slovenskej Republiky, která stála u zrodu novinářské ceny na Slovensku a několikrát po sobě zasedla v porotě při udílení ceny v Česku, zdůrazňuje, že si novináři za poslední léta museli v konkurenci s novými technologiemi své místo tvrdě vydobýt. Jejich úkolem podle ní ovšem stále zůstává dávat zpětnou vazbu politikům, a to navzdory sílícím útokům na jejich práci. „Novinárska práca je ťažká v tom, že sa tak vulgarizuje celé to prostredie. Keď si vezmete politikov, čo si dnes dovolia povedať na novinárov, tak pred časom by to nebolo až tak možné,” uzavírá Pániková.