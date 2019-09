Slovácké divadlo připravuje slavný Přelet nad kukaččím hnízdem

„Dramatizace je velmi moderní a akční a stojí za to, abychom ji dělali. Není to hra o bláznech a psychiatrii, ale o systému a jeho zneužití jedincem a návratu ducha lidem, kterým byl odebrán,” uvedl Igor Stránský na zahajovací zkoušce.

Igora Stránského zajímají ve hře tři motivy – vnitřní svoboda je nezcizitelná, diktatura moci a téma člověka, který těžko hledá slova, má-li co opravdového říct. Režisér rovněž podotýká, že by se rád vyhnul srovnávání inscenace se slavným filmem Miloše Formana.

„Zcela záměrně se vyhýbám srovnání s geniálním filmem Miloše Formana. Pro moji práci je rozhodující román Kena Keseyho, respektive jeho dramatizace Dalem Wassermanem. Zde se už Forman značně vzdaluje. Chtěl bych, aby byl divák naší inscenací a jejím výkladem natolik zaujatý, že by neměl čas na jakoukoliv konfrontaci s filmem,” dodal Stránský.

Děj se odehrává v psychiatrické léčebně, do které přichází profesionální karetní hráč Randle Patrick McMurphy, který má soudem nařízenou léčbu. Jeho představa pokojného života v ústavu je od začátku konfrontovaná s praktikami despotické vrchní sestry Mildred Ratchedové, která v součinnosti s vedoucím lékařem svému oddělení vládne pevnou rukou. Randall chce apatické muže probudit k životu a vlít jim do žil trochu života, který on sám dokáže naplno užívat.