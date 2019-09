Skončila třetí etapa rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně

Navzdory nepředvídatelným okolnostem v průběhu prací (nebylo jich málo) byly dodrženy stanovené termíny, závěrečné dokonce s předstihem. Brňané a návštěvníci města a divadla budou nyní vstupovat do divadelní budovy u nás největší, ale i technicky nejlépe disponované scény pro operu a balet. Celý divadelní komplex je chráněnou památkou, náročná rekonstrukce až do detailů vycházela z respektu k původní podobě ze šedesátých let minulého století. Projektanti v čele s architektem Petrem Hrůšou se drželi dochovaných původních plánů.