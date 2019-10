Secesní kavárna Radhošť ve Frýdku-Místku opět vítá hosty, provozuje ji střední škola

Nový nájemce se nehledal snadno. „Zkušenosti z minulých let ukázaly, že některé handicapy, například problematické parkování v okolí nebo libovolné zasahování do interiéru bez souhlasu památkářů, jsou pro klasické komerční využití takřka nepřekonatelným limitem. Kavárna Radhošť má svou historii a je noblesním místem, kam se dá zajít na kávu a něco sladkého. Oslovili jsme tedy s možností využití Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, která sídlí „přes cestu“ a s městem dlouhodobě spolupracuje. Následovalo vyjednávání podmínek a nyní se kavárna Radhošť za účasti města stane výkladní skříní školy, kde studenti budou moci zdokonalovat své schopnosti a pod vedením mistrů získají potřebnou praxi,“ řekl primátor Michal Pobucký.

„V kavárně bude soustředěna zejména praktická výuka číšníků, ale také cukrářů. Ti budou v místní kuchyni připravovat chutné zákusky podle poctivé tradiční receptury a norem. Používat při tom budou jen kvalitní suroviny, žádné náhražky. Cukrářské výrobky tedy budou plné chutí a vůní. Podávat se zde bude také velice kvalitní káva a nealkoholické i alkoholické nápoje,“ přiblížil provoz ředitel střední školy Lukáš Smutný s tím, že do budoucna by se v prostorách kavárny mohli prezentovat i žáci dalších oborů a konat by se v ní tak mohly i výstavy, módní přehlídky a další doprovodné akce v režii školy.

„Vzdělávání bez praxe nemá smysl, v oborech, jako je gastronomie, to platí dvojnásob. Moravskoslezský kraj jako zřizovatel středních škol v regionu to ústy svých představitelů zdůrazňuje neustále. O to víc mě proto těší dohoda mezi městem Frýdek-Místek a Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb o zapojení žáků do reálného provozu znovuotevřené kavárny Radhošť, která se stala pracovištěm krajské střední školy pro odborný výcvik žáků. Věřím, že spokojeni budou nejen studenti, ale hlavně i zákazníci,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny.