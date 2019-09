První Garden Food Festival v Uherském Hradišti navštívilo přes šest tisíc lidí

K ochutnání nabízeli jak exotické pokrmy, tak tradici a klasiku. I díky krásnému počasí posledního prázdninového víkendu si po oba dny do Smetanových sadů našlo cestu více než 6 tisíc milovníků skvělé gastronomie.

„Byla to pro nás výzva, i když jsme Garden Food Festival připravovali s týmem lidí, kteří se pravidelně podílí na pořádání Slováckého léta. Doufám, že se nám podařilo nabídnout návštěvníkům ochutnávku toho nejlepšího, co se v Česku dá aktuálně na poli gastronomie najít,“ uvedl hlavní organizátor hradišťského Garden Food Festivalu Marek Pochylý.

„Přiznám se, že v Uherském Hradišti jsem úplně poprvé, ale je to moc krásné město a máte tady moc krásné ženy,“ svěřil se usměvavý šéfkuchař, který v sobotu i v neděli vykouzlil přímo na pódiu několik skvělých pochoutek. Například polévku z ryb a hřibů, salát z několika druhů rajčat, nebo přímo na místě připravil kapra, kterého ze štěrkopískových jezer z Ostrožské Nové Vsi přivezl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Byla to improvizace, ale to mi nevadilo, já to mám rád. Navíc kapří hranolky jsou jedním z nejoblíbenějších jídel v mé restauraci U Matěje,“ vysvětlil Punčochář.