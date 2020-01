Počítačové retro na vlastní kůži v muzeu v Poličce

„V poličském muzeu najdete od 25. ledna takzvané pařanské doupě, tedy hernu s historickými počítači, s herním automatem i s moderními PC s emulátory se stovkami her. To vše je součástí výstavy Retrogaming - počátky počítačů u nás, na které mohou tatínkové a dědové současné generaci ukázat, na čem a co hráli oni,“ informovala kurátorka výstavy Mgr. Simona Valachová.