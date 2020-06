Plzeňský centrální obvod zahájil plánovanou přístavbu nového pavilonu mateřské školy

Stavební firma musí dokončit práce na hrubé stavbě nejpozději do 31. srpna tak, aby mateřská škola mohla zahájit nový školní rok v plném rozsahu. Dokončovací práce tedy budou probíhat za provozu školky s termínem předání hotové stavby nového pavilonu do konce letošního roku. To bude zcela jistě znamenat zvýšené nároky na organizaci práce a činností ředitelkou a zaměstnanci mateřské školy.