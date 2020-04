Plzeňský biskup dvě hodiny denně rozmlouvá s lidmi. Volajícím chce naslouchat a povzbudit je

Na telefonním čísle 733 147 777 bude od pondělí do soboty od 11.00 do 13.00 hodiny zhruba do Velikonoc, v případě potřeby i déle.

„V současné situaci, kdy mnoho lidí trápí obavy o budoucnost, kdy jsou sami, protože jsou v karanténě, nebo jsou odloučeni od svých blízkých, vnímám, že komunikovat je velmi potřeba. Proto jsem se rozhodl nabídnout svůj čas pro komunikaci s lidmi z mé diecéze, ať už jsou to věřící, nebo hledající, nebo nevěřící. Volajícím chci naslouchat a povzbudit je. Pokud by to pomohlo alespoň jednomu člověku, dává to smysl,” řekl biskup Tomáš Holub.