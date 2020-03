Pizza Markýz místo do restaurací prodává on-line a rozváží na Olomoucku lidem v karanténě zdarma

Společnost CarlingWest neboli Jídlo Markýz, byla založena v roce 2014. Podnikání odstartovalo odkoupení dvou pizzerií, jedné v Olomouci a druhé v Přerově.

Zakladatelé společnosti se rozhodli, že vlastnoručně vyrobenou pizzu budou šokově mrazit pomocí moderní technologie. Podnikatelský záměr nejprve směřoval k dodávání mražené pizzy do velkoobchodních řetězců. Po testovací ochutnávce pár známými, kteří vlastnili restaurační zařízení či hospody, byl po velmi pozitivních reakcích prodej směřován právě tímto směrem - do restaurací a dalších gastro podniků.

„Při myšlence, že chceme dodávat hluboce zmraženou pizzu do těchto podniků, jsme si museli být zcela jisti, a zároveň být přesvědčeni o tom, že máme v rukou to nejlepší. Vše se tedy odvíjelo od výběru vhodných dodavatelů surovin, abychom my jako výrobce dostali nejlepší základ a mohli tak nabídnout lidem naši pizzu v co nejvyšší kvalitě. Díky této komplexnosti jsme jako společnost dosáhli výborných ohlasů,“ upřesnil jednatel společnosti Tomáš Markovič.

„Suroviny pro výrobu naší pizzy čerpáme od regionálních dodavatelů, a to vždy v těch nejlepších jakostech. Celý tento proces od malé kuličky těsta až po nádherně zlatavou barvu krásně voňavé pizzy, je čistě jen na nás. Ruční práce, kvalita surovin, přísné hygienické podmínky, to je to, čím budujeme naši společnost,“ doplnil Milan Nelešovský, vedoucí obchodu a marketingu.

Distribuce je také jedním z hlavních stavebních kamenů úspěšného podnikání, kterému věnuje "Pizza Markýz" náležitou pozornost. Pečlivě zabalené, odpočinuté a šokem zmražené pizzy dodává společnost přímo do vybraných provozů, mezi něž patří restaurace, bary, sportovní zařízení, dětská centra, čerpací stanice, hotely a řada dalších.

„Exploze koronaviru v České republice a vyhlášená karanténa se dotkla i nás. Většina našich odběratelů v podstatě vůbec nefunguje. Hledali jsme tedy vhodnou alternativu, jak umožnit prodej alespoň v určité míře, a tím i těmto provozům umožnit nějakou náhradu ušlých zisků.

Jednou ze dvou variant byl prodej přes tzv. "výdejní okénko". To umožňuje majitelům restauračních zařízení a dalším, prodávat pizzu způsobem, jakým to dělají například velké fastfoodové řetězce. Velkým úspěchem v poslední době pro nás je zalistování naší pizzy do internetového obchodu "www.rohlik.cz", kde si mohou objednávat i obyvatelé Středočeského kraje. Druhou variantou pak je nově spuštěný internetový obchod, kde cílíme na konečné spotřebitele. Každý člověk má tedy možnost online naplnit svůj košík a nechat si doručit naši mraženou pizzu přímo do pohodlí domova,” uvedl Tomáš Markovič.