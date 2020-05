Park u řeky ve Frýdku-Místku je plný novinek

V parku vyrostlo také obří broukoviště. Vzniklo z kmenů pokácených lip a javorů, silně napadených jmelím, které usychaly a byly provozně nebezpečné. Broukoviště, které tvoří kmeny a špalky zapuštěné do země, je vlastně velkým hmyzím hotelem. Útočiště by v něm měly najít nejen různé druhy hmyzu, azyl poskytně rovněž ještěrkám, slepýšům a drobným ptáčkům. Dařit by se v něm mělo i rostlinám a houbám.

Novinkou v parku je discgolf, což je hra pro děti i dospělé. „Jak název napovídá, vychází z golfu, akorát že se neodpaluje míček do jamky, ale hází se létající talíř, přesněji řečeno plastový disk, do řetízkového koše. Vítězem je ten, kdo z výhoziště trefí létající talíř do koše s co nejmenším počtem hodů,“ přiblížil hru náměstek primátora Pavel Machala.