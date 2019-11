Pardubické hudební jaro připravilo program plný kulturních zážitků

Dramaturgie Pardubického hudebního jara věnuje každoročně pozornost výročím významných událostí i osobností. Příští ročník připomene 150 let od narození Vítězslava Nováka, 130 let od narození Bohuslava Martinů a 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. Celovečerní cyklus Petra Ebena nazvaný Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora se uskuteční u příležitosti 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského.