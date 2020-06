Ostravská zoologická zahrada představila nové voliéry pro sovy a orly

Ve všech případech se jedná o vzácné a ohrožené druhy české přírody a zoo Ostrava se dlouhodobě podílí na jejich ochraně - ať už zapojením do záchranných chovů v lidské péči, bezplatným poskytováním přirozeně odchovaných mláďat pro vypouštění do volné přírody, nebo osvětou široké veřejnosti. Výstavbu voliér finančně podpořily statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

„Komplex voliér pro sovy obývá pět druhů, které žijí a hnízdí v České republice. Je to celá polovina druhů sov, které se v naší přírodě vyskytují. Většina z nich patří v České republice k ohroženým druhům, a proto je chráněna zákonem. Sovy nejvíce ohrožuje rapidní úbytek vhodných míst, kde mohou hnízdit. Jsou to převážně staré stromy s dutinami, staré zemědělské budovy a podobně. Naše zoo je zapojena do několika projektů na záchranu sov v Evropě. Přirozeně odchovaná mláďata bezplatně poskytujeme pro vypouštění do volné přírody za účelem posílení volně žijící populaci,” informoval ředitel Zoologické zahrady Ostrava Petr Čolas.