Ostrava slaví 30 let od sametové revoluce

Od 14.50 do 16.15 hodin proběhl komentovaný program S nadějí i bez ní - byly to úryvky záznamu úspěšné inscenace Komorní scény Aréna. V hudebním bloku vystoupilo trio hudebníků Pavel Váně, Helena Vyvozilová a Jiří Vondrák.

„Chtěla bych upozornit, že toto zařízení, které jsme do laboratoře dostali, je zcela nové. Jste tedy první, kteří odlévání na těchto dvou přístrojích uvidíte. Na prvním přístroji necháváme cín roztavit až do teploty 260 stupňů Celsia. Mezitím jsme si připravili formu ze zvláštní umělé hmoty. Forma má dvě části. V obou částech je forma v podobě klíče. Na jedné straně je napsáno sametOVA, na druhé straně je klíč hladký,” uvedla Ing. Ivana Kroupová, PhD. z Fakulty materiálové technologie, katedry Metalurgie a slévárenství VŠB Ostrava - TU Ostrava.

Ivana Kroupová dále divákům ukázala připravené dvě formy. Ty dala dohromady a umístila do licího stroje. Licí stroj je taková odstředivka, centrifuga. Do té formu položila, nalila roztavený kov, v případě ukázky to byl cín. Forma v přístroji v horizontální poloze rotuje kolem své osy.