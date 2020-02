Oblastní kolo ligy škol ve stolním hokeji vyhrálo Gymnázium Most

První místo v oblasti vybojoval tým Gymnázia Most ve složení Jan Matuščín, Marek Těšitel a Hynek Pomahač. Do celostátního finále, které proběhne na začátku dubna opět v SVČ Most, dále postupují stříbrný celek 18. ZŠ Most „A“, bronzový 4. ZŠ Most a ze čtvrtého místa také SSZŠ Litvínov „B“.