Nováček z Náchoda ukázal v korfbalové extralize potenciál, Prostějov po dvou letech udolal Brno

„Je pravda, že už je to hodně dlouho. Na tu výhru si však pamatuji, bylo to v brněnských Bohunicích. V prvním poločase jsme sice Brno přehrávali, ale víc se trefoval soupeř. Zlom nastal po přestávce. Začalo nám padat víc střel a to rozhodlo,“ usmíval se nedělní nejlepší prostějovský střelec Jan Tichý, který mířil přesně pětkrát.

Na hřišti i mimo něj plály emoce, rozhodčí rozdali i dvě žluté karty. „Známe se dobře z reprezentace, takže je to mezi námi vždycky na ostří nože. Ale patří to k tomu. Navíc v Brně to často vyhrotí i fanoušci,“ podotkl Tichý, jehož tým se po druhém kole vyšvihl do čela tabulky, když vyhrál oba své dosavadní duely.