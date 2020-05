Nouzový stav skončil, na úřadech stále platí hygienická opatření

Co se týká chodu magistrátu, v provozu jsou bez omezení všechna pracoviště a odbory. I nadále bude nutné chránit si nos a ústa rouškou, dezinfikovat si ruce a držet dvou metrové rozestupy. Úřad se bude po každém pracovním dni stejně jako dosud dezinfikovat (otírání klik, schodišťových madel a vytírání dezinfekčním přípravkem).

Vstup do budovy magistrátu na ulici Politických obětí v Místku (OP, pasy, ŘP, registr vozidel, pokladna…) bude nadále možný pouze zadním vchodem, ze strany od parkoviště, a to z důvodu poruchy hlavních dveří. Jejich oprava potrvá nejméně zhruba dva měsíce.

Základní úřední hodiny magistrátu jsou v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. Pokladny a podatelny jsou přístupné od pondělí do pátku a například živnostenský úřad, matrika, evidence vozidel, řidičáky, občanky a pasy mají rozšířené úřední hodiny.