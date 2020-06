Noc kostelů rozezní zvony po celém světě. Zahájí ji znělka od Jaroslava Pelikána

Novinkou letošní Noci kostelů je Halleluiah - znělka Noci kostelů od skladatele Jaroslava Pelikána, který její vznik popisuje následovně: „Nápad přišel po návštěvě nedělní bohoslužby v kostele v Horním Polubném. Vracel jsem se domů, do Kořenova, oklikou na kole přes Příchovice a Paseky nad Jizerou. Místo zvané "Na Perlíčku" je známé nádherným výhledem na Krkonoše a Podkrkonoší. Tam jsem si sedl do trávy, kochal se pohledem do krajiny, myslel na generace lidí, Čechů i Němců, kteří svojí dřinou kultivovali tuto drsně krásnou horskou krajinu. Nápad na znělku přišel najednou sám od sebe a já už pak měl jedinou starost, abych to všechno během zbývajících asi 10 km, které mi chyběly k mému psacímu stolu, nezapomněl...“