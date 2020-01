Nepálské dny v Brně: výstavy, přednášky i nepálská kuchyně

S méně známými místy Nepálu se návštěvníci seznámí na výstavách a přednáškách. Chybět ani letos nebude ani již tradiční nabídka: možnost sám ochutnat tradiční nepálské jídlo, předtím si je však sám uvařit. Nepálské pokrmy dal bhat a nepálský snack vlastní rukou a kuchařským umem zhotovené se budou připravovat v kuchyni, jinak dílně Technického muzea v Brně, a to 2. února pod názvem: Co si navaříme – to si sníme.