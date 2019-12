Nejlepší instalatéři jsou z pražského Jarova. První místo obhájili už potřetí v řadě

V letošním roce se soutěže instalatérů zúčastnilo 28 škol, které se utkaly v pěti regionálních kolech. Do celorepublikového finále, které proběhlo v rámci výstavy Schola Pragensis koncem listopadu v Kongresovém centru Praha, postoupila šestice nejlepších škol, včetně žáků Střední odborné školy Jarov. Ti v soutěži nejsou žádní nováčci.

„Naše škola se do této soutěže zapojila již po třiadvacáté. V minulých letech se našim žákům podařilo opakovaně zvítězit v celorepublikovém finále - celkem již šestkrát. Naposledy i v loňském roce, zároveň během uplynulých let žáci získali druhá a třetí místa. Úspěch pro každou školu je i postup z regionálního kola do finále soutěže,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).