Návštěvníci Hradozámecké noci v Bílovci se setkají s ranhojičem, vražedkyní, baronem i císařem

„Velmi mě těší, že bílovecký zámek je v posledních letech čím dál více vyhledávanou lokalitou. Velkou zásluhu na tom má samozřejmě místní kastelán Eduard Valeš, který pečuje o tuto památku s láskou a dělá maximum pro to, aby se zde návštěvníkům líbilo. Na druhou stranu město každoročně investuje další a další nemalé prostředky do obnovy zámku. Ale jsem si vědoma, že bez nadšených lidí a ochotníků, bez vzájemné spolupráce a podpory by to taky nešlo. A tak jsem ráda, že do Hradozámecké noci, na kterou se velmi těším, se zapojil nejen bílovecký soubor Odřivous a kolegové, ale také ochotníci z KC Bílovec, Bíloveckého šlapátka, místního domu dětí a mládeže a další,“ doplnila starostka města Bílovce Renata Mikolašová.