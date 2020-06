Nadace OSF předala novinářské ceny za rok 2019

Význam oceňování kvalitní žurnalistiky je podle pořadatelů v dnešní době zcela zásadní. „Klasická média se za posledních deset hodně změnila. Klesá důvěra v tradiční média, tak klesá i jejich role ve společnosti. A paradoxně se to děje i přesto, že média pomohla k mnoha pozitivním věcem,” uvedl Robert Basch, ředitel Nadace OSF, která ocenění udílí, s tím, že je hrdý na to, jaké novinářské počiny se letos opět dostaly do užšího výběru porotců.