Na turnaji ve stolním hokeji překvapil Lukáš Michálek

6. února se ve Středisku volného času Most zrodilo výsledkové překvapení ve šprtcovém turnaji o Zimní pohár CorroTech, když zvítězil Lukáš Michálek (Netopýři Most). Vítězství v kategorii žen vybojovala Valentina Grimmová, nejlepším mladším žákem byl Jan Starý a nejlepším starším žákem Jan Krmenčík.

O týden později proběhl v SVČ Most také air-hockeyový Pohár StarColor. Zvítězil v něm favorizovaný Lukáš Doležal (Black Sharks Most), zároveň nejlepší junior, prvenství v kategorii žen patří Karolíně Sládkové (Lejdýs Most).

Pro děti ze školní družiny 15. ZŠ Most pak byly určeny turnaje o Pohár 15. ZŠ Most v billiard-hockeyi šprtci a v táhlovém hokeji Chemoplast. V obou zvítězil Michal Frýbert.

Další soutěže mají stolní hokejisté naplánovány až na neděli 1. března. V úvodním kole 2. ligy družstev billiard-hockeye šprtce se v jihomoravských Modřicích představí v omlazené sestavě BHC StarColor Most a obnovený tým SHL CorroTech Litvínov.

VÝSLEDKY:

Zimní pohár CorroTech – billiard-hockey šprtec – 1. Lukáš Michálek (Netopýři Most), 2. Jakub Schlosser (Sharks 4. ZŠ Most), 3. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 4. Martin Schlosser (Real Draci 18. ZŠ Most), 5. Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most) atd.

Pohár 15. ZŠ Most – táhlový hokej Chemoplast – 1. Michal Frýbert, 2. Tadeáš Petr, 3. Marcel Mareš, 4. Ihzak Perez, 5. Jiří Berky (všichni 15. ZŠ Most) atd.

Pohár 15. ZŠ Most – billiard-hockey šprtec – 1. Michal Frýbert, 2. Marcel Mareš, 3. Kateřina Nováková, 4. Pavel Jirák, 5. Miroslav Čečelický (všichni BHC 15. ZŠ Most) atd.

Pohár StarColor – air-hockey – 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Jakub Doležal (SVČ Most), 3. Petr Kusý Jun. (Black Sharks Most), 4. Antonín Strauss (SVČ Most), 5. Samuel Hirsch (Mladé pušky Most) atd.