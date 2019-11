Na mníšeckém zámku si lze prohlédnout stoleté hračky malých aristokratů

Je libo společenskou stolní hru? Co třeba hra na dostihy s pěknými cínovými koníky, hra Z pohádky do pohádky nebo Kloboučku, hop? Samozřejmostí jsou i karty, puzzle a dokonce desková hra mahjong. Zajímavostí je jistě také klícka pro rosničku nebo lampička v podobě papoušků.

Největší údiv zcela určitě vyvolává domeček pro panenky, který by mohly závidět i dnešní malé slečny. Každý ze čtyř pokojíčků je zařízen miniaturním nábytkem, koberečkem, jsou tu sloupové hodiny nebo záclonky v malých oknech. Co je ale to nejzajímavější? Domeček byl totiž na elektřinu. Ze stropu pokojíků visí lustry, v každém byla malá žárovka, domeček se zapojil do zásuvky a celý se rozsvítil.