Na hrad Svojanov opět míří stovky výletníků

„Turisté musejí dodržovat dvoumetrové odstupy mezi sebou, s výjimkou osob blízkých, a to jak při prohlídkách, tak i ve venkovním areálu,“ upozornil kastelán. Návštěvníci nesmí doma zapomenout ani roušky, či jinou ochranu úst a nosu, protože bez nich by se do interiérů hradu, ani do sklepení nedostali, i kdyby měli koupenou vstupenku. Podle Miloše Dempíra v případě, že by si návštěvníci při vstupu do hradu nechránili dýchací cesty, nemohli by se do vnitřních prostor podívat. Nedodržením daných pokynů pozbydou i nárok na vrácení vstupného.