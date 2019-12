Mravenčí a jiné práce Ondřeje Sekory představuje výstava Moravského zemského muzea

Ondřej Sekora (1899-1967) se zapsal i do dějin našeho sportu, divadla či komiksu. Výstava MZM ke 120. výročí narození autora se proto zdaleka netýká jen Ferdy, Berušky či Brouka Pytlíka.

„Sekorova životní a umělecká dráha v mnoha ohledech dokonale zrcadlí historické a politické zvraty, kterými naše země prošly od konce první světové války až po začátek šedesátých let 20. století, a tak jeho příběh ve zkratce shrnuje i komplikovaný příběh Československa dané doby,“ říká Prokůpek. „Životní příběh Sekory se přitom v mnohém blíží příběhu mravenčího všeuměla, který prošel řadou protivenství, zažil dobrodružství ve velkém světě a nakonec díky svému talentu a píli uspěl (nejen) ve vlastním mraveništi,“ dodal.

Sekora je rodákem z Králova Pole, které se v období 1. československé republiky stalo součástí Brna. Byl z početné rodiny, otec mu zemřel, když měl sedm let. V roce 1921 nastoupil do brněnských Lidových novin, kde byl jedním z těch, kteří spoluvytvářeli tvářnost legendárního deníku meziválečných let. Zdejší intelektuálně podnětné prostředí významně ovlivnilo Sekorův osobnostní růst.