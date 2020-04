Mladý německý zpěvák Sani Baladi točil videoklip v Praze

Režisérka Tereza Hirsch, která slaví mezinárodní úspěchy se svým krátkometrážním snímkem Beyond Her Lens, v hlavní roli s herečkou a zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, natočila koncem února a začátkem března v Praze videoklip.

Kde se poprvé Tereza Hirsch potkala se Sani Baladim? „Potkali jsme se v Los Angeles, když jsem hledala filmového skladatele, který by mi složil hudbu k mému prvnímu filmu The Guilt List,“ prozradila talentovaná režisérka a dodala: „I k druhému filmu Beyond Her Lens Sani složil hudbu.“