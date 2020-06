Miss ČR Nikola Kokyová je žádanou modelkou

O Nikolu Kokyovou je velký zájem! Nedávno dokonce získala zakázku na focení kampaně pro světovou IT firmu. Protože „ajťáci“ jsou hraví lidé, vítězka tradiční národní soutěže krásy se dokáže před fotoaparátem proměnit v cyber girl a podobá se postavičkám z počítačových her, vzniká něco velmi zajímavého.

„Ještě tři týdny máme castingy na semifinálová kola, která začala minulý měsíc. Také se připravujeme na první semifinálové kolo, to začíná už příští čtvrtek a vyhlášení bude v sobotu 20. června. Hlásí se nám spousta krásných dívek. K tomu mám ve škole zkoušky a od dubna pomáhám organizovat pomoc rodinám v okolí mého rodného Kolína, takže se nenudím,“ svěřila se Nikola Kokyová.

Měla štěstí, že získala zakázku, o níž sní řada krásek po celém světě. Významně k tomu přispěl fakt, že po znovuvzkříšení tradiční soutěže krásy Miss České republiky ji organizuje nadační fond IT People, který spolupracuje se světovými IT firmami. Vydělané peníze Nikola hodlá využít k zaplacení studia na vysoké škole.

„Doba velkých galavečerů a dalších podobných pořadů je pryč. Byla to sice doba krásná, ale je to minulost. Naše soutěž je zcela jiná, díváme se do budoucnosti. Soutěž je zde nejen proto, aby nalezla ty nejkrásnější dívky naší země a pomohla jim být v životě úspěšné. Chceme být naší zemi užiteční a soutěž vedeme tak, abychom měli určitý celospolečenský přesah,“ prozradil ředitel soutěže Robert Novotný.