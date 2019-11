Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvádí reprízu dramatu Kočka na rozpálené plechové střeše

Klasické americké drama Tennesseho Williamse bylo v roce 1955 oceněno Pulitzerovou cenou a je sondou do problémů rodinného života. Rodina je základ společnosti a snažíme se ji udržet pohromadě za každou cenu, protože jak praví sám autor: „Vítězstvím pro kočku na rozpálené plechové střeše je to, že se tam snaží vydržet co nejdéle.”