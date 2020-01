Městská nemocnice Ostrava má nový operační sál

„Díky dvěma sálům rozšíří oddělení ORL spektrum svých operačních výkonů, samozřejmě navýší množství provedených plánovaných operací a dojde tak ke snížení čekacích lhůt. Například u operace štítné žlázy je aktuální čekací lhůta u neakutních pacientů až tři měsíce. Zkrátit by se mohla na polovinu. Tento sál bude sloužit nejen pro potřeby oddělení ORL, ale také neurochirurgie, a to pravidelně dvakrát týdně,” řekl při slavnostním uvedení do provozu ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig.