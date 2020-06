Lidé vědí, kde najít seriózní informace, říká Robert Břešťan

Pokud jde o principy a zásady novinářské práce, žádné větší rozdíly by tam být neměly. Významný rozdíl je ovšem v udržitelnosti. V Českém rozhlase i v České televizi máte koncesionářské poplatky, v podstatě zaručený příjem, což je správné, a díky tomu se najdou i případy, kdy tam člověk nastoupí hned po škole a odejde až v důchodovém věku. Soukromá média, to je tvrdý byznys, zaměstnanci jsou vystaveni různým škrtům v rozpočtu, propouštění a podobně.

Upřímně řečeno je to pohlazení ega. V novinařině se setkáváte mnohem častěji s nadávkami a odsudky, lidé obecně více kritizují, než chválí. Takže to, že v konkurenci kolegů vybere porota váš text jako nejlepší, je skvělý pocit. Člověk se díky Novinářské ceně může na vyhlášení navíc setkat s řadou kolegů, což je příjemné zejména v této zrychlené internetové době. Byly časy, kdy spolu novináři chodili na pivo i napříč redakcemi. To se nyní moc neděje.

Vidím dva zásadní momenty. Nejprve to vypadalo, že u nás žádná pandemie nebude, pouze jsme z povzdálí sledovali, co se děje v Číně. Některá média toho využila, aby si nahnala čtenost, a začala psát nesmysly. Když se nás to ale týkat začalo, média začala informovat o věcech mnohem seriózněji a lépe. Až mi naopak přišlo, že příliš opadl kritický přístup a jen se překlápělo, co řekl Babiš nebo Vojtěch na tiskové konferenci, ale už se neřešilo, že je za tím nějaký problém. Obecně bych ale řekl, že to česká média zvládla, a opět bych rád vypíchl roli těch seriózních a veřejnoprávních.