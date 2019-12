Královský advent na Křivoklátě

Na dnešním místě vznikl královský hrad okolo roku 1230 a byl součástí nejstarších vrcholně středověkých kamenných hradů. Křivoklát tu nejdůležitější roli získal ve druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II.. Stavba postupně vznikala až do 80. let 13. století.

Podle archeologickému výzkumu od 30. let do poloviny 13. století byla vybudována především obvodová hradba v románském slohu, do níž byla vestavěna mohutná okrouhlá věž – donjon.