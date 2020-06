Kováci jdou do ulic. Odboráři poradí, jak vyřešit problémy v práci

Akcí s podtitulem „Budoucnost práce – investice do lidí a posilování sociálního dialogu“ chtějí odboráři veřejnosti současně připomenout hlavní poslání a činnost odborů.

„Mnozí často zapomínají, že odbory jsou jedinou oficiální a organizovanou silou, která dokáže účinně hájit jejich zaměstnanecká práva. Řada lidí očekává ochranu odborů, ale od členství v nich se distancuje. Tím je i sebe oslabují. Síla odborů, a tedy i vyjednávací pozice roste s počtem členů v konkrétní firmě. I na to chceme samozřejmě upozornit,“ poznamenal Janoušek.

Jak řešit problémy v práci? Co je to kolektivní vyjednávání? Jak založit odborovou organizaci? Jak koronavirová krize zásadně změnila pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnanců? Odpověď na tyto a další otázky získají všichni, kteří stánky Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) navštíví. Dozví se také například podrobnosti o možnostech anonymního členství v Odborovém svazu KOVO, jež je chrání před možnými represemi ze strany zaměstnavatelů.

Informační stánky ČMKOS a OS KOVO budou veřejnosti k dispozici v pondělí 15. června od 11 do 17 hodin v ulici Boženy Němcové u hlavního vchodu do českobudějovické nemocnice. O den později, v úterý 16. června, od 11 do 15.30 hodin pak na náměstí T. G. Masaryka v Táboře.