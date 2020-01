Korfbal starších žáků: Prostějov našel recept na brněnskou obranu a udržel neporazitelnost

To, co se povedlo Prostějovu, nezopakovalo proti elitnímu výběru Brna domácí Znojmo. Zatímco v prvním kole Modří Sloni soupeře deklasovali rozdílem několika tříd, tentokrát se museli sklonit po prohře 13:16. Znojmo však do domácího turnaje vstupovalo oslabené a na velké věci nepomýšlelo.

František Valenta (hráč, Prostějov): „Zápas s Brnem byl vyhecovaný z obou stran. Nám k úspěchu pomohlo i štěstí, ale ukázal se vnitřní síla našeho týmu. V první půlce nás soupeř trápil otevřenou obranou a my si s ní moc nevěděli rady. O přestávce nám však trenér řekl, jak na to a my ho poslechli. Zafungovalo to a zápas jsme otočili. Utkání bylo podobné, jako první měření sil s Brnem v prvním kole, nyní bylo však vítězství o něco těžší.“