Knižní bazar Čtenáři čtenářům po roce opět ve Skvrňanech

Téměř každý řeší čas od času nerudovskou otázku: kam s ní? S knihou nebo knihami, které se mu nehodí, nemá je kam dát nebo je má díky štědrým dárcům několikrát. Co s dědictvím či přetékající knihovnou? Automaticky se tedy obrátí na antikvariát a ejhle, ono to zdaleka není tak jednoduché. „Napište seznam a uvidíme…“

Psát seznamy mnohého odradí, ale když ho přece jen napíše, zjistí, že z obsáhlého seznamu má antikvář zájem sotva o pár publikací. Nabídne tedy knihy jako dar knihovně, ale ani knihovna obvykle nejeví velký zájem, všechny nabízené tituly má již dávno ve svém fondu. A dát knihy do popelnice, to je ta nejhorší představa každého čtenáře.

Tento problém přivedl knihovníky před patnácti lety na myšlenku knižního bazaru Čtenáři čtenářům . Ve vestibulu knihovny rozestavili stoly, kam mohl kdokoli odložit svoje nepotřebné knihy, aniž by musel psát jakýkoli seznam nebo se ohlašovat a domlouvat. Knihy zůstávaly k dispozici dalším zájemcům, kteří si mohli zdarma vybrat a odnést, co je zajímalo.

V počátcích byly trochu obavy, zda bude o přinesené knihy zájem a zda nebude knihovna po skončení akce zavalena hromadami knížek. Ale ukázalo se, že každá kniha má opravdu svého čtenáře a zájem o akci byl tak obrovský, že od druhého ročníku bylo trvání bazaru rozšířeno na celý říjen - od pondělka do čtvrtka od 9 do 18 hodin, v pátek od 9 do 13 hodin.