Klenová představuje díla devíti komiksových kreslířů

„Jedinečnost tohoto komiksového zpracování tkvěla v záměru rozdělit román Faust do devíti částí, které byly zpracovány vybranými devíti komiksovými kreslíři. Mezi účastníky sympozia bylo pět umělců z České republiky a čtyři z Německa: Marie Kohoutová, Marek Berger, Karel Osoha, Viktor Svoboda, Anna Kucharčíková, Janna Klävers, Antonia Kühn, Milena Kaszuba a Jörg Hartmann. Devět umělců mělo za úkol připravit komiks v rozsahu pěti stránek. Jejich úlohou během sympozia na Klenové pak bylo namalovat na plátna 3 x 2 metry doprovodnou malbu ke zmíněnému komiksu,” řekl kurátor projektu Mgr. Michal Lazorčík.

Podle jejích slov je potřeba dělat tato česko-německá komiksová sympozia. „Je to hodně důležité z toho důvodu, že se zde setkávají starší a mladší autoři, kteří tvoří dohromady různými technikami a také je důležité ty techniky porovnávat," dodala Antonia.

Výstava Faust je v Sýpce Klenová k vidění do 31. října. Poté se přesune do Centra Bavaria Bohemia v Schönsse, kde bude k vidění od 8. listopadu do 3. prosince.