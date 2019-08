Klenová bude hostit komiksové česko-německé sympozium a výtvarný komiksový workshop s umělci

Jedinečnost tohoto komiksového zpracování tkví v záměru rozdělit román Faust do devíti částí, jež budou zpracovány vybranými devíti komiksovými kreslíři. Jedná se tedy o projekt, který se od předešlých ročníků liší pevně danou námětovou látkou a dějovou linkou.

„Česko-německé komiksové sympozium na Klenové nabídne v roce 2019 svůj třetí ročník. Od počátku, tedy od prvního nápadu někdy kolem roku 2014, jsme plánovali a hlavně chtěli postavit tento projekt – samozřejmě kromě přítomnosti kvalitních komiksových umělců – na tématech, která oba národy propojují a která jsou jim známá. Dalo by se říct, že jsme chtěli, aby se s nimi všichni účastníci ztotožňovali. Byli jsme zvědaví, jak dopadne pohled na stejnou problematiku od českých a německých umělců.

Je však důležité nastínit i to, že J. W. Goethe byl velkým milovníkem Čech, hlavně Karlových Varů a okolí. O tomto jeho vztahu vyšlo dodnes množství literatury. Mnoho jeho básní vzniklo v Čechách nebo bylo zdejší prostředí inspirací pro jeho uměleckou tvorbu. První překlad Fausta do češtiny od českého herce, překladatele a spisovatele Josefa Jiřího Kolára (1812–1896) je již z roku 1863. Právě proto se stává tento ročník i jakousi poctou Goethova kladného vztahu k české zemi. Tím také chceme říct, že se i toto sympozium snaží držet linie námětů, které jsou blízké oběma národům a měly by je propojovat," uvedl kurátor Mgr. Michal Lazorčík.