Karviná má svůj rouškomat

Statutární město Karviná se dohodlo na spolupráci se společností LUMO PLUS s.r.o., která prodejní automat zapůjčila bezplatně.

Do rouškomatu se vejde zhruba 550 roušek ve třech velikostech. Nabízené jsou roušky pro děti a malé a velké pro dospělé. Roušky lze zakoupit pouze pomocí platební karty, a to maximálně 4 denně. Zájemci o roušky naleznou prodejní automat v hypermarketu Kaufland v Karviné-Hranicích.

„Roušky do našeho rouškomatu šijí zaměstnanci magistrátu a také příspěvkových organizaci, kterým chci za jejich pomoc v této těžké době poděkovat stejně jako partnerům, bez kterých by tento projekt nevznikl - jsou jimi společnosti LUMO PLUS a Kaufland,“ dodal primátor.