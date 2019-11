Kapela Inflagranti oslaví 15 let na scéně i se svými hosty

„Inflagranti slaví 15 let na koncertních prknech. Pro vás, naše fanoušky, jsme si proto připravily originální turné 15 let na scéně. Repertoár bude průřez naší tvorby za posledních 15 let a hlavně na prosincových koncertech vyjdeme opět z naší desky Christmas Symphony (2011),” uvedla Mgr. Markéta Muzikářová, zakladatelka a producentka smyčcového tria.

„S Vaškem jsme se vídali již delší dobu na různých kulturních akcích, kde mě brilantnost a přesnost jeho zpěvu zaujala. A také živelnost a radost, se kterou vždy na pódiu vystupuje. A jeho bezprostřednost v kontaktu s publikem, to mě velmi inspiruje. tak jsem si říkala, že by to ve spojení s námi mohlo krásně fungovat. A protože je Vašek pár posledních let vyznavač zdravého životného stylu i stravy, stejně jako my, tak jsme si nakonec sedli krásně i lidsky a letošní spolupráce rozhodně bude pokračovat i další rok,” vysvětlila Markéta Muzikářová .