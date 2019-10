Jiřina Prekopová oslavila své jubileum novou knihou

„Když mi vyšla první kniha Malý tyran, bylo mi 59 let. V Německu se okamžitě stala bestsellerem. A já se rázem stala známou spisovatelkou. Bylo mi to velmi příjemné. Poznávali mě lidé na ulici. Jednou mě navštívil náš rodinný přítel teolog Jiří a otcovsky mě upozornil: „Jiřinko, jenom abys nám nezpychla!“ To bylo pro mne ohromně varovné znamení,“ říká PhDr. Jiřina Prekopová Ph.D. o svém bestselleru, který byl přeložen do šestadvaceti jazyků a dodává: „Jsem stále v pohybu a nadějeplná, pořád něco dělám, protože mi to dělá radost,“ popisuje svůj každodenní život.